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Зоотуса

Гроусхолл
Московская улица, 287

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Праздник для всех, кто любит животных, добрые дела и просто классный хочет провести классный день. Что будет? Фотосессия с щенками и фотоконкурс — помоги малышам найти дом. Конкурс «Собери собаку» — проверишь ловкость и смекалку. Кликер-игра — расслабься и повеселись. Рисуем собак на спинах — весёлый командный конкурс. Интерактивная игра «Быть волонтёром просто…» — узнай, как помочь животным.

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