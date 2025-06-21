Праздник для всех, кто любит животных, добрые дела и просто классный хочет провести классный день. Что будет? Фотосессия с щенками и фотоконкурс — помоги малышам найти дом. Конкурс «Собери собаку» — проверишь ловкость и смекалку. Кликер-игра — расслабься и повеселись. Рисуем собак на спинах — весёлый командный конкурс. Интерактивная игра «Быть волонтёром просто…» — узнай, как помочь животным.