Сколько бы дождей не лилось, в этот вечер метала будет сильно больше. Сцену будут разрывать разные представители Темного Метала. Разминай ше., одевай свою схиму. Для тебя: — MERKNET — От тьмы к свету, растворяясь в безвременье небытия энергии (Black Metal). — Shigir — Черный метал с древних горных хребтов про историю и мифологию Урала (Ural Atmospheric Black Metal). — Rove in the Dark — Звуковые полотна, переплетающие свет и тьму, агрессию и красоту, создавая свою неповторимость. — IMMERSIVE VOID — Оды о ничтожности человеческой и выбранном пути, прогнившем насквозь как кадавры предков.