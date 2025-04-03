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Знакомство с сальсой: всё, что ты хотел узнать, но боялся спросить

улица Степана Разина, 95

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 21+
Мастер-классы

Про событие

Если тебе интересно: — Как танцевать сальсу, даже если никогда раньше не пробовал. — Почему сальса — это не просто танец, а целая культура. — Что делает её такой зажигательной и почему от неё невозможно устать. — Тогда эта встреча-знакомство для тебя. Что тебя ждёт: — Опытный преподаватель, Алексей Семененко, расскажет и покажет, что такое сальса на самом деле. — Ты сможешь задать любые вопросы, которые тебя давно интересовали и получить на них ответы. — Узнаешь, как начать танцевать, даже если никогда этого не делал. Стоимость участия бесплатно, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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