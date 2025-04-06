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«Змея» Стига Дагермана

Буквально
3 этаж, проспект Ленина, 50

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Вместе с екатеринбургским Шведским клубом обсудишь творчество Стига Дагермана и его роман «Змея», который недавно вышел в издательстве. Преподаватель и куратор Шведского клуба, Ирина Максименко, расскажет об авторе — известном шведском писателе и журналисте, который увлекался анархизмом и поддерживал идеи антимилитаризма. А сразу после, основательница книжного Буквально, Анна Санина, проведёт обсуждение романа «Змея» вместе с участниками встречи. Это непростая книга о страхе и тревоге, вызванных войной, даже когда она происходит где-то далеко. Будет здорово, если у тебя получится ознакомиться с книгой хотя бы частично. Регистрация обязательна.

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