Показ документального видео о создании выставочного пространства Zlate Oci gallery, первой выставке, открывшейся в нем + архивных материалов с крайней выставки. Поговоришь о неформальном развитии современного Петербургского (и не только) искусства. Экспериментально-андеграундную галерею из говна и палок сделала и курирует Злата. Док.видео сняла и смонтировала Яна Ургуш.