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Zlate Oci: in progress

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улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Выставки

Про событие

Показ документального видео о создании выставочного пространства Zlate Oci gallery, первой выставке, открывшейся в нем + архивных материалов с крайней выставки. Поговоришь о неформальном развитии современного Петербургского (и не только) искусства. Экспериментально-андеграундную галерею из говна и палок сделала и курирует Злата. Док.видео сняла и смонтировала Яна Ургуш.

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