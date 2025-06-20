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Zlate Oci: in progress
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Выставки
Про событие
Показ документального видео о создании выставочного пространства Zlate Oci gallery, первой выставке, открывшейся в нем + архивных материалов с крайней выставки. Поговоришь о неформальном развитии современного Петербургского (и не только) искусства. Экспериментально-андеграундную галерею из говна и палок сделала и курирует Злата. Док.видео сняла и смонтировала Яна Ургуш.
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