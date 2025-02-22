Отправишься в путешествие по восточным странам, погружаясь в них в ритме фри-джаза. Не упускай возможность — фильм доступен только в рамках фестиваля Zig Film Fest. После показа — созвон-обсуждение с сетью киноклубов Циклопы (у монтажёра фильма, к сожалению, подключиться не получится). Вход: donation Номер для донатов: +79667307500 (альфа)