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Zig Film Fest: «Киногамма»

мы тут
улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Отправишься в путешествие по восточным странам, погружаясь в них в ритме фри-джаза. Не упускай возможность — фильм доступен только в рамках фестиваля Zig Film Fest. После показа — созвон-обсуждение с сетью киноклубов Циклопы (у монтажёра фильма, к сожалению, подключиться не получится). Вход: donation Номер для донатов: +79667307500 (альфа)

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