Трепещи вместе с климатическими изменениями и продолжай чествовать тропический вайб. В пятницу грядет резвая и суматошная вечеринка «Жара». Будешь вместе с Соней Podfartiloo выносить из андерграунда латино-американскую электронику. Горячий вайб и сложносочиненные ритмы, подталкивающие к новым движениям и полному paraiso! Лайнап собран из прекрасных леди, а прайм-тайм захватит Fuurir, героиня заметных вечеринок Южного Урала. — Fuurir / Челябинск — Podfartiloo — Madsooler — DJ Fake Nice — Stasya Вход свободный.