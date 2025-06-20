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«Жара» с Fuurir
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Трепещи вместе с климатическими изменениями и продолжай чествовать тропический вайб. В пятницу грядет резвая и суматошная вечеринка «Жара». Будешь вместе с Соней Podfartiloo выносить из андерграунда латино-американскую электронику. Горячий вайб и сложносочиненные ритмы, подталкивающие к новым движениям и полному paraiso! Лайнап собран из прекрасных леди, а прайм-тайм захватит Fuurir, героиня заметных вечеринок Южного Урала. — Fuurir / Челябинск — Podfartiloo — Madsooler — DJ Fake Nice — Stasya Вход свободный.
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