За стартом осеннего сезона следует третья вечеринка «Жара» с обновлениями в составе, удивительным гостем и турбулентной энергией. Повелительница ритмов Соня Podfartiloo соскучилась по раскрепощенным танцам, а еще выписала билет новому герою — художнику, татуировщику и диджею ppaauukk. Плавить и обжигать танцпол так же будут новички — Olezha Pleasure и Reznya, а Podfartiloo и Heebie Jeebies проверят новые музыкальные поставки из тропических стран. Вход свободный.