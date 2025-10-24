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Жара + Ppaauukk

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

За стартом осеннего сезона следует третья вечеринка «Жара» с обновлениями в составе, удивительным гостем и турбулентной энергией. Повелительница ритмов Соня Podfartiloo соскучилась по раскрепощенным танцам, а еще выписала билет новому герою — художнику, татуировщику и диджею ppaauukk. Плавить и обжигать танцпол так же будут новички — Olezha Pleasure и Reznya, а Podfartiloo и Heebie Jeebies проверят новые музыкальные поставки из тропических стран. Вход свободный.

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