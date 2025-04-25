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Жара

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Предвестница нового сезона, повышенных показателей термометра и би пи эм южно-американской электроники — вечеринка «Жара». Взяв отгул на осень и зиму, мобильный клубный проект «Жара» отмеряет четвертый год. Банда во главе с Соней Подфартило все также агрессивно и навязчиво пропагандирует андеграундную и экспрессивную музыку Бразилии и Португалии. Байле де аморе и секси вайлд стайл. ~ Podfartiloo, ~ Heebie Jeebies, ~ Dj Fake Nice, ~ Madsooler, ~ Ihtiandr, ~ Serejz. Вход свободный.

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