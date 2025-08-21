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Здесь был я

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Мультимедийный спектакль с живыми актёрами в рамках фестиваля кукол. Попытка зафиксировать себя в пространстве и времени. Кто мы, откуда и куда идём? Стены, дома, уличный свет оживут и заговорят в спектакле, напомнив вопросы, висящие над нами в Екатеринбурге на крыше дома № 17 по улице Горького. Свобода, доступность, актуальность, неожиданность и недолговечность — вот, что характеризует стрит-арт. Жизнь так же эфемерна, как уличное искусство, которое может исчезнуть в любой момент Режиссёр – Гуля Назырова.

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