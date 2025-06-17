Завтрак гедониста: класс живописи
Тургенева 22-215
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Про событие
Чем людей так привлекает гедонизм? Это достижение удовольствия и избежание страдания. Думаю, пояснений больше не нужно. Завтрак гедониста — это целая палитра красок. Попробуй передать через картину калейдоскоп насыщенности каждого вкуса. Холст 30х40 Референсы на тему, но можно предложить свой. Все инструменты и материалы предоставляются. Запись у Софы в личные сообщения в тг.
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