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Завтрак гедониста: класс живописи

Встречи
Тургенева 22-215

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Чем людей так привлекает гедонизм? Это достижение удовольствия и избежание страдания.  Думаю, пояснений больше не нужно. Завтрак гедониста — это целая палитра красок. Попробуй передать через картину калейдоскоп насыщенности каждого вкуса. Холст 30х40 Референсы на тему, но можно предложить свой. Все инструменты и материалы предоставляются. Запись у Софы в личные сообщения в тг.

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