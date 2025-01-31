Мелкий чиновник влюбился в дочь директора. Узнав, что она высмеивает его, а её собаченька издевается над ним, от этого он сошёл с ума, объявил себя королём Испании и попал в приют для сумасшедших, где подвергся издевательствам. Только часть билетов продаётся онлайн. Поэтому, если при покупке билетов онлайн ты обнаружил, что мест нет, ты можешь позвонить в кассу театра за полной информацией о наличии билетов ежедневно с 10:00 до 20:00 2 сеанса: в 19:00 и в 22:00