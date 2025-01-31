ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Записки сумасшедшего

Коляда-Театр
проспект Ленина, 97

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мелкий чиновник влюбился в дочь директора. Узнав, что она высмеивает его, а её собаченька издевается над ним, от этого он сошёл с ума, объявил себя королём Испании и попал в приют для сумасшедших, где подвергся издевательствам. Только часть билетов продаётся онлайн. Поэтому, если при покупке билетов онлайн ты обнаружил, что мест нет, ты можешь позвонить в кассу театра за полной информацией о наличии билетов ежедневно с 10:00 до 20:00 2 сеанса: в 19:00 и в 22:00

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста