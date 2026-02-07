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Запахи перемен

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Новое восприятие после пандемии и перспективы парфюмерной индустрии. Как у тебя после ковида пахнет кока-кола? Или не кока-кола, а вообще? Наверняка, что-то, что ты раньше любил, теперь пахнет совсем иначе или наоборот появились новые предпочтения. Пандемия затронула каждую сферу жизни, и парфюмерный мир не стал исключением — последние годы изменили человеческое обоняние и, как следствие, парфюмерную индустрию. Будешь разбираться, как так вышло на лекции. Обсудишь: — как пандемия повлияла на наше восприятие запахов; — как изменились потребительские предпочтения; — каким образом крупные дома и нишевые марки адаптируются к новой реальности, предлагая инновационные композиции и обращаясь к классике; — тенденции в современной парфюмерии и возвращение к «старой школе». Лекцию проведет ольфакторная художница и независимая исследовательница парфюмерии Ирина Суворова.

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