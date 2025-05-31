Король и королева долго готовились ко дню рождения их прекрасной дочери. Лучшие музыканты королевства оттачивали мелодии, придворные кондитеры — украшения для тортов, а залы украсили так, будто сам рассвет спустился с небес на бал. Звенят бокалы, гости смеются или лавируют в самозабвенном танце и… о, ужас, над залом нависла гробовая тишина. Принцесса уснула! Теперь каждый гость — активный персонаж этой сказки. Есть совсем немного времени, чтобы разрушить чары и разбудить принцессу, иначе колдовство станет необратимым. Приходи, ведь история уже началась. Запись в личные сообщения группы в ВК.