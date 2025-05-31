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Замок спящей принцессы: детективная ролевая игра

Встречи
улица Тургенева, 22, оф 215

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Король и королева долго готовились ко дню рождения их прекрасной дочери. Лучшие музыканты королевства оттачивали мелодии, придворные кондитеры — украшения для тортов, а залы украсили так, будто сам рассвет спустился с небес на бал. Звенят бокалы, гости смеются или лавируют в самозабвенном танце и… о, ужас, над залом нависла гробовая тишина. Принцесса уснула! Теперь каждый гость — активный персонаж этой сказки. Есть совсем немного времени, чтобы разрушить чары и разбудить принцессу, иначе колдовство станет необратимым. Приходи, ведь история уже началась. Запись в личные сообщения группы в ВК.

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