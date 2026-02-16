D&D Есть люди, которые так дорожат награбленным за всю жизнь, что даже после смерти не хотят расставаться со своими богатствами. Вот и барон, некогда прозванный Золотым, заранее позаботился о том, чтобы путь к его гробнице был утерян сразу после его кончины. Казалось, что желание феодала было исполнено, и местонахождение его усыпальницы, набитой сокровищами, кануло в Лету. Но вот, спустя столетия карта, ведущая к подземному комплексу, попадает в нужные руки. Теперь вопрос лишь в том, смогут ли искатели приключений найти в этом мрачном и опасном лабиринте что-нибудь ценное, а затем выбраться наружу?