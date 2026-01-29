ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

За полотном: Пикассо

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Погружение в историю картины «Художник» и мастер-класс по её написанию. Создание «Художника» стало результатом синтеза скульптурных поисков, сюрреалистической свободы и вечной для Пикассо темы рефлексии о творчестве. Это не портрет конкретного человека, а икона самого акта творения, изображенная с помощью минимальных, но предельно выразительных средств: линии, ритма и мощной, преобразующей жестикуляции. «Художник» — один из ключевых образцов позднего творчества Пикассо, где он выходит за рамки кубизма и создает свой уникальный пластический язык. Если ты никогда не рисовал — не проблема. Для участия в мастер-классе не требуются специальные навыки. Все материалы предоставляются. Оплата на месте, регистрация обязательна.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста