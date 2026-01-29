Погружение в историю картины «Художник» и мастер-класс по её написанию. Создание «Художника» стало результатом синтеза скульптурных поисков, сюрреалистической свободы и вечной для Пикассо темы рефлексии о творчестве. Это не портрет конкретного человека, а икона самого акта творения, изображенная с помощью минимальных, но предельно выразительных средств: линии, ритма и мощной, преобразующей жестикуляции. «Художник» — один из ключевых образцов позднего творчества Пикассо, где он выходит за рамки кубизма и создает свой уникальный пластический язык. Если ты никогда не рисовал — не проблема. Для участия в мастер-классе не требуются специальные навыки. Все материалы предоставляются. Оплата на месте, регистрация обязательна.