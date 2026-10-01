Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Занятия проводятся на уличной площадке возле ТЮЗа (в парке или на площадке справа от театра у амфитеатра). Сбор участников у амфитеатра справа от здания ТЮЗа (справа если стоять лицом к главному входу). Нужно приходить со своим ковриком для йоги. * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Участникам придёт уведомление на электронную почту.