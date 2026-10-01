ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Йога в Харитоновском парке

Харитоновский парк, улица Карла Либкнехта, 48

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Занятия проводятся на уличной площадке возле ТЮЗа (в парке или на площадке справа от театра у амфитеатра). Сбор участников у амфитеатра справа от здания ТЮЗа (справа если стоять лицом к главному входу). Нужно приходить со своим ковриком для йоги. * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Участникам придёт уведомление на электронную почту.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Открытое занятие по свободному танцу
Выбор редакции
Открытое занятие по свободному танцу

Бесплатно

по подписке
Йога
Йога
по подписке
Настольный теннис
Настольный теннис
по подписке
Северная ходьба
Северная ходьба
по подписке
Зумба
Зумба
по подписке
Беговая тренировка
Беговая тренировка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста