Йога в Харитоновском парке
Харитоновский парк, улица Карла Либкнехта, 48
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. Занятия проводятся на уличной площадке возле ТЮЗа (в парке или на площадке справа от театра у амфитеатра). Сбор участников у амфитеатра справа от здания ТЮЗа (справа если стоять лицом к главному входу). Нужно приходить со своим ковриком для йоги. * Тренировки проводятся в хорошую погоду. В случае дождя тренировки отменяются. Участникам придёт уведомление на электронную почту.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи