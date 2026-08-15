Йога
Билимбаевская улица, 28 (вход с торца здания через спортивную школу по тхэквондо, 2 этаж)
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Практика, которая объединяет физическую тренировку, контроль дыхания и медитацию. Упражнения направлены на познание себя и своего тела. Благодаря регулярным тренировкам тело становится более пластичным и мягким, а участники приобретают душевное равновесие и гармонию. На занятия просьба приходить со своим ковриком.
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