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Беговая тренировка

Калининец, улица Краснофлотцев, 48/4

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Беговая тренировка в лёгкой атлетике включает несколько ключевых компонентов: технику бега, специальные беговые упражнения (СБУ), различные виды тренировок (равномерные, интервальные, темповые и др.), а также работу над ошибками и физическую подготовку. Вход на занятия по спискам. Организаторы просят приходить за 5-10 минут до начала тренировки. В средний и сильный дождь тренировки не проводятся, переносятся на другую дату.

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