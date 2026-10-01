Беговая тренировка в лёгкой атлетике включает несколько ключевых компонентов: технику бега, специальные беговые упражнения (СБУ), различные виды тренировок (равномерные, интервальные, темповые и др.), а также работу над ошибками и физическую подготовку. Вход на занятия по спискам. Организаторы просят приходить за 5-10 минут до начала тренировки. В средний и сильный дождь тренировки не проводятся, переносятся на другую дату.