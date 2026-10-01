Настольный теннис — олимпийский вид спорта, в котором два игрока или две команды по два человека (парная игра) соперничают между собой, пытаясь перекинуть ракетками мяч через сетку на сторону соперника так, чтобы он не смог его отразить. Сбор участников в ТЦ Мега в пространстве настольного тенниса «Давай играть» напротив магазина Gulliver.