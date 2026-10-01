Занятия по северной ходьбе — это отличный способ укрепить здоровье, провести время на свежем воздухе и познакомиться с новыми людьми Записаться можно заранее — ждут всех желающих со своим инвентарем. В средний и сильный дождь тренировки не проводятся, переносятся на другую дату.