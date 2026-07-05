Участников ждёт большая совместная практика Сурья Намаскар — одного из самых известных комплексов йоги, где движения связаны с дыханием и складываются в непрерывную последовательность. Практиковать можно в своём темпе: главное здесь — внимание к себе и процессу. Начало утром на площади Мотоциклистов: сбор и регистрация начнутся в 8:30, а сама практика стартует в 9:10. Если давно хотел попробовать йогу или просто провести летнее утро с пользой для себя и других — это хороший повод присоединиться. Поскольку марафон благотворительный, будет сбор пожертвований.