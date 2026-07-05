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Благотворительный Йога-марафон «108 Приветствий Солнцу»

Парк Маяковского
Площадь мотоциклистов, муниципальное образование Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+

Про событие

Участников ждёт большая совместная практика Сурья Намаскар — одного из самых известных комплексов йоги, где движения связаны с дыханием и складываются в непрерывную последовательность. Практиковать можно в своём темпе: главное здесь — внимание к себе и процессу. Начало утром на площади Мотоциклистов: сбор и регистрация начнутся в 8:30, а сама практика стартует в 9:10. Если давно хотел попробовать йогу или просто провести летнее утро с пользой для себя и других — это хороший повод присоединиться. Поскольку марафон благотворительный, будет сбор пожертвований.

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