Благотворительный Йога-марафон «108 Приветствий Солнцу»
Площадь мотоциклистов, муниципальное образование Октябрьский район, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Про событие
Участников ждёт большая совместная практика Сурья Намаскар — одного из самых известных комплексов йоги, где движения связаны с дыханием и складываются в непрерывную последовательность. Практиковать можно в своём темпе: главное здесь — внимание к себе и процессу. Начало утром на площади Мотоциклистов: сбор и регистрация начнутся в 8:30, а сама практика стартует в 9:10. Если давно хотел попробовать йогу или просто провести летнее утро с пользой для себя и других — это хороший повод присоединиться. Поскольку марафон благотворительный, будет сбор пожертвований.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи