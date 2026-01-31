Your Night
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь, где ты танцуешь так, будто никто не смотрит, смеёшься так, будто завтра не существует, и живёшь так, будто именно ради этого всё и было. Free drinks стирают границы Диджеи стирают реальность Лототрон решает кому сегодня особенно повезёт Beee pong определяет счастливчиков Your Night — ночь, где можно всё. Потому что это твоя ночь.
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