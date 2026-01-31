ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Your Night

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2599₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, где ты танцуешь так, будто никто не смотрит, смеёшься так, будто завтра не существует, и живёшь так, будто именно ради этого всё и было. Free drinks стирают границы Диджеи стирают реальность Лототрон решает кому сегодня особенно повезёт Beee pong определяет счастливчиков Your Night — ночь, где можно всё. Потому что это твоя ночь.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста