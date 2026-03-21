Хит среди десертов — моти! Нежнейший японский десерт, который ты научишься готовить всего за пару часов. Что тебя ждёт? Научишься готовить самый популярный десерт; Узнаешь тонкости приготовления рисового теста; Каждый сам соберет свои десерты и заберет их с собой; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Моти клубника-ваниль, моти баббл кофе с апельсином, моти маскарпоне-персик.