Выбор редакции
Японский десерт моти
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Хит среди десертов — моти! Нежнейший японский десерт, который ты научишься готовить всего за пару часов. Что тебя ждёт? Научишься готовить самый популярный десерт; Узнаешь тонкости приготовления рисового теста; Каждый сам соберет свои десерты и заберет их с собой; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Моти клубника-ваниль, моти баббл кофе с апельсином, моти маскарпоне-персик.
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