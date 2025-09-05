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Яблочный спас
улица Толмачёва, 17
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Вечеринки
Еда
Про событие
Идёт бог по Салюту, видит — сидры горят, на вишнёвый по**й, на грушевый по**й, яблочный — спас. Что будет? А будет на самом деле много что. К примеру, в 19:00 будет яблочный квиз — собирай команду 3-4 человека, играй на сидр, конечно же. Собирай все свои яблочные знания воедино. В 20:00 будет крутое мероприятие — лекция с дегустацией — от сидрерии CUBE CIDERS. Расскажут, как была основана сидрерия, про процесс производства и конечно же дадут попробовать разные сидры собственного производства. Если хочешь поучаствовать в дегустации, обязательно нужно поставить + в комментариях тут: https://t.me/salutbarekb/677 Яблоки — вот настоящий хлеб сидродела. Собирай для ребят сырье для производства: приноси свои садовые яблочки. За пакет яблочек до 2 кг скидка на все пиво 5% От 2 до 5 кг — 10% От 5 кг — 20% Памятка для сдачи: Все виды садовых ЯБЛОК и ГРУШ: 1. Не гнилые, без плесени, без грязи (специально мыть не надо)! 2. Собирай по сортам, и, пожалуйста, не смешивай. Ну и конечно же после всего яблочного великолепия с 22:00 будет музыка от dj K8MG и dj ixian и просто яблочная туса.
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