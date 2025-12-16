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  1. Екатеринбург
  2. События

Я и есть Путь

Место проведения будет сообщено после бронирования

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Каждый день в ритме большого города ты контактируешь с огромным количеством людей, их эмоциями и ожиданиями. Зачастую за всем этим шумом сложно услышать собственные мысли и сигналы тела, что забирает силы и порождает тревогу. Остановиться, выдохнуть, прислушаться и найти внутренние ресурсы — цель этой встречи. Тебя приглашают на знакомство с самим собой. Расскажут об инструментах, которые помогут раскрыть и поддержать легкость ума и тела, восстановить энергетический баланс и отпустить тревогу и переживания. Ведёт: московский мастер телесной терапии, ведущая женских практик, массажист и ароматерапевт с более чем 10-летним стажем и тысячами благодарных клиентов по всей России — Светлана Тупицына. Она поделится накопленными знаниями и покажет упражнения для саморегуляции состояния тела и ума, которые помогут вернуть спокойствие и чистоту мыслей, энергию и бодрость организма и останутся с тобой навсегда. Чтобы попасть на мероприятие пиши организатору в WhatsApp: +7 950 999 5760

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