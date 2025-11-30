wowwownow!?: последний день ноября
улица Антона Валека, 12
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от 550₽ до 1200₽
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Про событие
Первый сольный концерт Ильи вауваунау при участии Noema, Glowing Palace и Игоря Softkid. В программе: треки с живым составом, гостевые выступления, авторские рассказы и электронный сет. Это приглашение в микровселенную, которая существует только после заката — туда, где люди красиво любят и двигаются словно танцуя.
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