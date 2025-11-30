Первый сольный концерт Ильи вауваунау при участии Noema, Glowing Palace и Игоря Softkid. В программе: треки с живым составом, гостевые выступления, авторские рассказы и электронный сет. Это приглашение в микровселенную, которая существует только после заката — туда, где люди красиво любят и двигаются словно танцуя.