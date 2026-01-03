Никаких полумер и полушуток! Только лучшие комики выступят со своим лучшим материалом, а лучшие зрители придут послушать. Таким образом ты стал лучшим зрителем для лучшего материала. А теперь задание: посчитай количество слова «лучший» в этом анонсе.