Возраст 18+
Стендап
Про событие
Никаких полумер и полушуток! Только лучшие комики выступят со своим лучшим материалом, а лучшие зрители придут послушать. Таким образом ты стал лучшим зрителем для лучшего материала. А теперь задание: посчитай количество слова «лучший» в этом анонсе.
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