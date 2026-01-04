White Party
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
White Party — это первая вечеринка Свобода Рейв в 2026: стильная, яркая и созданная для тех, кто любит танцпол, который светится вместе с тобой. Что тебя ждёт: — Лазеры и ультрафиолет, выделяющие твой образ — Glow-коктейли, которые становятся частью атмосферы — Большой диско-шар, создающий фирменный световой вайб — Треки, которые держат танцпол в движении всю ночь White Party — это вечер, где каждая деталь работает на эффект: свет, звук, движение, твой образ — всё собирается в один стильный, яркий старт года. Первая вечеринка года. Первый ритм. Первый разгон в стиле Свобода Рейв. Начинай 2026 ярко.
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