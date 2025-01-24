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White party

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Готов окунуться в мир, где тьма встречается со светом? White party - ночь, которая навсегда останется в памяти. Что тебя ждёт: - Невероятное лазерное шоу и ультрафиолет, - Авторские коктейли, которые светятся в темноте, - Светящийся диско шар, - Только самые горячие треки, от топовых диджеев, - Неоновые подарки для обладателей VIP билетов, - Бесплатный вход для всех в белом или со светящимися аксессуарами. В полночь - полное погружение в темноту, где только ты и свет. Дресс-код: белое, неоновое, светящееся

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