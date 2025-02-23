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  1. Екатеринбург
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Water, Please

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

888₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В Екатеринбург впервые приедут сибирские мастера Water, Please, чтобы исполнить для тебя инструментальный пост-рок высшего класса и расширить географию своих приключений. Захватывающая музыка балансирующая на грани пост-рока, пост-метала и прогрессива. Поддержку на сцене осуществят: — Принятие (progressive rock), — LESNIK (post-rock), — Valera Skyjet (post-metal, electronic). Концерт пройдёт в старом добром Синдроме по новому адресу.

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