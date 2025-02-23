В Екатеринбург впервые приедут сибирские мастера Water, Please, чтобы исполнить для тебя инструментальный пост-рок высшего класса и расширить географию своих приключений. Захватывающая музыка балансирующая на грани пост-рока, пост-метала и прогрессива. Поддержку на сцене осуществят: — Принятие (progressive rock), — LESNIK (post-rock), — Valera Skyjet (post-metal, electronic). Концерт пройдёт в старом добром Синдроме по новому адресу.