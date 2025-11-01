Высшая форма инопланетного ужаса
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
С той стороны зеркального стекла организаторы ищут тех, кто окажется с тобой в субботнюю хэллоуиновскую ночь под руководством Даши Уточки. Московская гостья известна как участница музыкального проекта Love Object, издаваемого культовым лейблом Italians Do It Better, открывших миру группу Chromatics. Помимо гастролей зарубежом проект Даши Уточки Дани Му выступает на событиях, курируемых сообществом Private Persons. В специальном сете Даша проскользнет по острому лезвию, оставив пространство для темных сторон танцевальной музыки и витальной энергии, высекаемой ритмами и мелодиями. ДАША УТОЧКА Shinanay Саша Комарский Madsooler Вход свободный.
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