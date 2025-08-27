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Выход 8. Специальный показ с обсуждением

улица 8 Марта, 149

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 440₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Специальный показ фильма, основанного на одноимённой культовой видеоигре — «Выход 8». Впервые представленная зрителям на Каннском кинофестивале, эта картина получила восторженные отзывы критиков и стала первой в истории экранизацией игры, представленной на престижном смотре. Фильм представит и обсудит Макс Анциферов, автор телеграм-канала о кино «end of the f***ing cinema». «Выход 8» — концептуальный психологический триллер, снятый по одноименной культовой игре «Exit 8», построенной на концепции бесконечного цикла. Игра быстро стала вирусной в сети. По состоянию на апрель 2025 года игра стала мировым хитом с 1,7 миллионами проданных копий. О фильме: Главный герой оказывается заперт в бесконечных коридорах метро, которые начинают сводить его с ума. Единственная возможность выбраться отсюда — не упустить ни одной аномалии и найти выход №8.

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