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Вудсток: Три дня, изменившие поколение

мы тут
улица Малышева, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Морально настраивайся на фестиваль музыки снега? под кино о самом легендарном фестивале всех времён – «Вудсток: Три дня, изменившие поколение» ( 2019 ). Документалка, чудесная и довольно поучительная. Вход - донейшн. Домофон пока не починили, кто придёт стучи в окошко или пишите в чат: https://t.me/miituut

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