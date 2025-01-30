Вудсток: Три дня, изменившие поколение
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Морально настраивайся на фестиваль музыки снега? под кино о самом легендарном фестивале всех времён – «Вудсток: Три дня, изменившие поколение» ( 2019 ). Документалка, чудесная и довольно поучительная. Вход - донейшн. Домофон пока не починили, кто придёт стучи в окошко или пишите в чат: https://t.me/miituut
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