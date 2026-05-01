Встречаем май с мясом и вином
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 4350₽ до 4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Что тебя ждёт: Разберёшь секреты приготовления блюд BBQ; Совместно со всеми приготовишь все блюда по меню и продегустируешь их;. Будешь участвовать в винном казино с профессиональным сомелье; Сомелье расскажет, как правильно выбирать и дегустировать вино; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и лимонад; Стейк мачете с мятым картофелем; Свиные ребра BBQ; Соус сальса; Винное казино.
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