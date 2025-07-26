Встреча с писательницей Еленой Гординой
«Читай-Город», улица Вайнера, 12
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Бесплатно
Возраст 12+
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Про событие
На встрече обсудишь серию детективов «Ловушки судьбы», узнаешь о том, как Елена находит вдохновение в разных уголках мира и создает живых, увлекательных героев. Елена Гордина мотивирует никогда не опускать руки и всегда идти к своей мечте, несмотря на трудности. Не упусти возможность пообщаться с автором, чьи истории удивляют и вдохновляют.
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