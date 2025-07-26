ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Встреча с писательницей Еленой Гординой

«Читай-Город», улица Вайнера, 12

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

На встрече обсудишь серию детективов «Ловушки судьбы», узнаешь о том, как Елена находит вдохновение в разных уголках мира и создает живых, увлекательных героев. Елена Гордина мотивирует никогда не опускать руки и всегда идти к своей мечте, несмотря на трудности. Не упусти возможность пообщаться с автором, чьи истории удивляют и вдохновляют.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста