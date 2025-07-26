На встрече обсудишь серию детективов «Ловушки судьбы», узнаешь о том, как Елена находит вдохновение в разных уголках мира и создает живых, увлекательных героев. Елена Гордина мотивирует никогда не опускать руки и всегда идти к своей мечте, несмотря на трудности. Не упусти возможность пообщаться с автором, чьи истории удивляют и вдохновляют.