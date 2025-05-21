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Всё уже украдено до нас!

Встречи
Ламповый зал, Тургенева 22, 215

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Многие выросли на детективных историях, спасибо Пуаро, Коломбо, а может быть «черному котенку». Тем временем детективные истории происходят не только в книгах и сериалах, не менее захватывающие и путанные события происходили и в мире искусства примерно всегда. Здесь перемешались триллеры, драмы и любовные интриги. На лекции узнаешь про самые громкие похищения произведений искусства и про менее известные, но не менее интересные. Поговоришь про искусство и преступников, что их сподвигло на кражи, были ли найдены картины и как сложились судьбы участников всех событий. Лектор: искусствовед Елена Белкина. Запись в личные сообщения группы в ВК.

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