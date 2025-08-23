Всё об итальянской пасте
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Узнаешь все тонкости итальянской пасты. Что тебя ждёт? Приготовишь вместе со всеми блюда согласно меню и продегустируешь их под бокал вина; Сам приготовишь тесто на пасту; Научишься работать с паста-машинкой; Напитки (вода, чай, кофе, вино) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовления; Проведёшь вечер в итальянской атмосфере. Меню: — Приветственный фуршет: закуска и коктейль; — Лазанья; — Тортеллини с сыром и беконом; — Зеленые фетучини с морепродуктами и томатным соусом.
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