Да-да, абсолютно всё! Правда ли это лёгкие романы для подростков или всё же за жанром скрывается нечто большее? Приходи на встречу с Камиллой Магамедовой, автором книги «Тру-крайм свидания», чтобы обсудить все волнующие вопросы. В её книге — история о двух подругах-журналистках, которые со своим диким интересом к тру-крайму и тайнам оказываются вмешаны как раз в такую историю. На встрече поговоришь о стереотипах вокруг young adult, обсудишь богатство жанров и разберёшь, как на примере «Тру-крайм свиданий» поднимаются важные социальные темы. Что будет на лекции: — Развенчаешь мифы о young adult (а то повыдумывали кучу всего). — Узнаешь, каким был young adult в 19 веке. — На примере книги «Тру-крайм свиданий» обсудишь жанровое многообразие и увидишь, что YA — это совсем не то, что ты думал.