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Время свердловского рока

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улица Малышева, 35

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Авторская лекция + «Советский Урал №13», «Раньше было совсем другое время». В 80-е и 90-е годы город просто переполнен молодыми рок-командами. По всему Свердловску, на квартирах, подпольных студиях и ДК, появляются каморки, забитые самодельными инструментами, играются подпольные концерты, с помощью кустарной аппаратуры записываются первые альбомы. Когда эти альбомы расходятся по всей стране, свердловские музыканты, игравшие раньше только на узкую местную аудиторию, в одночасье становятся легендами. Почему именно наш город стал одной из трёх музыкальных столиц, и что роднит те времена с нашими, расскажет гид по Свердловскому року Сергей Бунзя. Также посмотришь киножурнал «Советский Урал № 13» и короткометражку «Раньше было другое время», снятые Алексеем Балабановым на Свердловской киностудии. Вход — donation донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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