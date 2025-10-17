Спектакль-метеосет. Стихийный диалог танца с музыкой Антонио Вивальди без переводчика сквозь 300 лет с неминуемой обоюдной трансформацией. Очевидная цикличность и невероятная переменчивость, относительная непогода и абсолютная красота. Времена года сменяют друг друга, словно переживания человека. Кто ты сегодня: меланхолия в багровых тонах или кураж в откровенных лучах солнца? Можно улететь от зимы на другой конец света, не выходить из дома в магазин в дождливый вечер, а то и вовсе «заказать» погоду у медиумов, ведь всегда найдутся те, кто примет удар на себя и войдет в прямой контакт с природой. Но жизнь все равно сделает круг и вернет к первоначалу. Четыре соло — метафора, где каждый танцовщик воплощает целый сезон, подобно тому как в знаменитом цикле итальянского композитора отдельные инструменты выходят на первый план. «Времена года» — это сумма переменных четырех стихий и константы пятого элемента. 17 и 18 октября спектакль состоится в 19:00