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Вова Поляков и Кирилл Самойлов, Inkrdble

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В воскресенье музыка не затихает. Если пересмотр классики кинематографа тобой запланирован на другие дни, все рабочие задачи закрыты, добро пожаловать на танцпол. Вова Поляков Кирилл Самойлов Inkrdble Вход свободный.

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