Вова Поляков и Кирилл Самойлов, Inkrdble
улица Малышева, 29А
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В воскресенье музыка не затихает. Если пересмотр классики кинематографа тобой запланирован на другие дни, все рабочие задачи закрыты, добро пожаловать на танцпол. Вова Поляков Кирилл Самойлов Inkrdble Вход свободный.
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