Изучишь секреты приготовления тонкого теста и сытной начинки. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт: Приготовишь вместе с остальными блюда согласно меню и продегустируешь их; Разберёшь все тонкости приготовления разного теста; Научишься делать разные начинки; Напитки (вода, чай, кофе, вино) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Ламаджо с говядиной и сыром; Гезлеме с сыром и шпинатом; Имам баялды; Соусы: хайдари и эземе.