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Восток дело тонкое

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3550₽ до 3700₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Изучишь секреты приготовления тонкого теста и сытной начинки. Работа в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт: Приготовишь вместе с остальными блюда согласно меню и продегустируешь их; Разберёшь все тонкости приготовления разного теста; Научишься делать разные начинки; Напитки (вода, чай, кофе, вино) и легкие закуски; Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Ламаджо с говядиной и сыром; Гезлеме с сыром и шпинатом; Имам баялды; Соусы: хайдари и эземе.

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