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Вокруг усадьбы камнереза Трапезникова с дегустацией настоек в рюмочной «Ставников»

Старт от кофейни Simple Coffee ул. Гоголя, 2

Начало:

Завершение:

от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Совместно с рюмочной «Ставников», исследуешь интереснейший исторический квартал: — вспомнишь, кто останавливался в Американских номерах и кто учился в художественном училище им. Шадра; — рассмотришь детали деревянной резьбы усадьбы камнереза Трапезникова; — увидишь балкон, с которого выступал адмирал Колчак; — узнаешь, что теперь расположено в домах титулярного советника Кудрина, купца Лопатина и Левитских. Завершишь вечер дегустацией настоек из ассортимента рюмочной, бармен обязательно представит каждую, а экскурсовод подарит рецепт настойки для домашнего приготовления. Сет настоек оплачивается отдельно. Участие в мероприятии возможно только при электронной регистрации.

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