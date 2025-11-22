Вокруг усадьбы камнереза Трапезникова с дегустацией настоек в рюмочной «Ставников»
Старт от кофейни Simple Coffee ул. Гоголя, 2
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Совместно с рюмочной «Ставников», исследуешь интереснейший исторический квартал: — вспомнишь, кто останавливался в Американских номерах и кто учился в художественном училище им. Шадра; — рассмотришь детали деревянной резьбы усадьбы камнереза Трапезникова; — увидишь балкон, с которого выступал адмирал Колчак; — узнаешь, что теперь расположено в домах титулярного советника Кудрина, купца Лопатина и Левитских. Завершишь вечер дегустацией настоек из ассортимента рюмочной, бармен обязательно представит каждую, а экскурсовод подарит рецепт настойки для домашнего приготовления. Сет настоек оплачивается отдельно. Участие в мероприятии возможно только при электронной регистрации.
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