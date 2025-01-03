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Вобла: Чтения

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Что будет: 25 поэтов, по три минуты на сцене, - динамично-поэтично! Для слушателей сообщается: Мероприятия Профсоюза «Вобла» славятся домашней атмосферой и непринуждённой обстановкой. Вход: Cвободное пожертвование на благо развития поэзии в Екатеринбурге. До встречи!

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