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Про событие
Что будет: 25 поэтов, по три минуты на сцене, - динамично-поэтично! Для слушателей сообщается: Мероприятия Профсоюза «Вобла» славятся домашней атмосферой и непринуждённой обстановкой. Вход: Cвободное пожертвование на благо развития поэзии в Екатеринбурге. До встречи!
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