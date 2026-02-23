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внимание брусника!

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

В честь дня рождения Сони Брусники в баре «Самоцвет» состоится акустический концерт группы. Соня из группы «внимание брусника!» отпразднует свой день рождения в кругу друзей и слушателей. В программе акустический концерт группы с хорошо знакомыми песнями и новыми композициями, которые ещё не исполнялись в Екатеринбурге. Откроет вечер музыкальный проект «никому не говори».

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