Первый большой сольный концерт в родном для коллектива Екатеринбурге — презентация дебютного альбома «Неоднозначное». Десять искренних, романтично-наивных, до боли живых песен, помогут прожить все важные этапы взросления вместе с Соней Брусникой, а тем, кто их уже прожил – подарят воспоминания о юности. За плечами у группы выступления на фестивалях «Дикая Мята», Motherland, «Ветерок», «Архстояние», New Star Weekend и сольный концерт в московском Урбане. В 2023 музыканты стали героями документального фильма «Громко и нежно» о новой искренней музыке из России, а в 2024 Соня Брусника попала в список The Blueprint 100 и стала одной из десяти лучших новых музыкантов по версии издания.