ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Внимание брусника!

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Первый большой сольный концерт в родном для коллектива Екатеринбурге — презентация дебютного альбома «Неоднозначное». Десять искренних, романтично-наивных, до боли живых песен, помогут прожить все важные этапы взросления вместе с Соней Брусникой, а тем, кто их уже прожил – подарят воспоминания о юности. За плечами у группы выступления на фестивалях «Дикая Мята», Motherland, «Ветерок», «Архстояние», New Star Weekend и сольный концерт в московском Урбане. В 2023 музыканты стали героями документального фильма «Громко и нежно» о новой искренней музыке из России, а в 2024 Соня Брусника попала в список The Blueprint 100 и стала одной из десяти лучших новых музыкантов по версии издания.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста