В юбилейный для писателя год — 165 лет со дня рождения Антона Павловича — ожидаются яркие события, впечатления, овации и ажиотаж! Программа: 13:30 — МК «Книга в руках: создашь зин, вдохновленный творчеством Чехова». Бесплатно, но обязательно по регистрации (ссылка в кнопке) 15:00 — Дальше тебя ждет разговор «За столом у Чехова». Через личные вещи и домашнюю библиотеку Антона Павловича узнаешь о его жизни. Встреча будет сопровождаться уникальными изданиями из редкого фонда библиотек. 16:00 — Какая вечеринка без музыки? Только не эта, ведь в программе есть музыкальная пауза: живое исполнение произведений Чайковского. 16:15 — «Я покупаю дорогие галстуки и душусь». Чехов был супер-модником, поэтому детально разберёшь его стиль вместе с журналистом Ириной Неуйминой и, возможно, что-то возьмёшь себе на заметку. 17:15 — Беседа «Чехов глазами писателей» от филолога Ильи Фёдорова. Обсудишь за чашкой чая, как писатели воспринимали творчество Чехова. И порассуждаешь о литературном образе классика в культуре. 18:00 — И в завершении вечеринки восхитишься Чеховым-драматургом и послушаешь читку пьесы (здесь тебя ждёт сюрприз) в исполнении «Театра Новых вибраций» Александры Ли. А еще пройдёт книжный своп: приноси книги, которыми хочешь обменяться. Не обойдётся и без фотозоны с подарками! Начало в 13:00, программа с 13:30. Если ты не влюблён, то всё равно приходи на вечеринку, дай Антону Павловичу шанс!