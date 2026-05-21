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  1. Екатеринбург
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Вкус успеха

Дом кульуры, улица Бажова, 193

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Спектакли
Мастер-классы

Про событие

Иммерсивный художественный спектакль — вечер, в котором ты не просто зритель, а участник. Пять актрис расскажут истории великих женщин — Маргарет Тэтчер, Мария Каллас, Мэрилин Монро, Фрида Кало и Майя Плисецкая — через искренние и сильные монологи. Тебя ждут живая музыка, танец, авторские настойки, раскрывающие характер каждой героини, и творческий мастер-класс. В течение вечера ты создашь собственную картину под руководством художника студии Фантанта Ланта — даже если никогда не рисовал. 90 минут вдохновения, искусства и нового опыта.

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