Иммерсивный художественный спектакль — вечер, в котором ты не просто зритель, а участник. Пять актрис расскажут истории великих женщин — Маргарет Тэтчер, Мария Каллас, Мэрилин Монро, Фрида Кало и Майя Плисецкая — через искренние и сильные монологи. Тебя ждут живая музыка, танец, авторские настойки, раскрывающие характер каждой героини, и творческий мастер-класс. В течение вечера ты создашь собственную картину под руководством художника студии Фантанта Ланта — даже если никогда не рисовал. 90 минут вдохновения, искусства и нового опыта.