Визуальные практики от арт-клуба «Слой 1»
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Вдохновляемся — делаем — обсуждаем На каждой встрече выполняют творческое задание на интерпретацию, находчивость и воображение. Начнёшь с живого контекста — примеров из истории культуры, искусства, антропологии, этнографии, лингвистики, письма и дизайна. Затем перейдёшь к самому заданию, а в конце — обсудишь идеи, впечатления и результаты. На первой практике обсудят: — лицо как точку встречи культурных кодов — как культуры могут влиять на образы и друг на друга — почему кросскультурная коммуникация — это не перевод, а трансформация смыслов. Встречи будет вести Ваня — дизайнер с междисциплинарным подходом, исследующий визуальное мышление.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи