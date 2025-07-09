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  1. Екатеринбург
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Визуальные практики от арт-клуба «Слой 1»

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Вдохновляемся — делаем — обсуждаем На каждой встрече выполняют творческое задание на интерпретацию, находчивость и воображение. Начнёшь с живого контекста — примеров из истории культуры, искусства, антропологии, этнографии, лингвистики, письма и дизайна. Затем перейдёшь к самому заданию, а в конце — обсудишь идеи, впечатления и результаты. На первой практике обсудят: — лицо как точку встречи культурных кодов — как культуры могут влиять на образы и друг на друга — почему кросскультурная коммуникация — это не перевод, а трансформация смыслов. Встречи будет вести Ваня — дизайнер с междисциплинарным подходом, исследующий визуальное мышление.

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